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1.4 مليون ريال لإنشاء وتشغيل حديقة حيوان بأبها
على مساحة قدرت بــ 300 ألف م2
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة صباح اليوم عقدًا استثماريًا، بقيمة بلغت 1.400.000 ريال لإنشاء وتشغيل حديقة حيوان بأبها.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقد الذي تم ترسيته هو لإنشاء وتشغيل حديقة حيوان على طريق الملك عبدالله بمدينة أبها وعلى مساحة قدرت بــ 300 ألف م2.
زيادة الاستثمارات في المنطقة
وأشار إلى أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها تماشيًا مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية، والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.
وأكد بأن هذه الجهود التي تبذلها الأمانة جاءت وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تحرص على الاستثمار في القطاع البلدي من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية والتطوير بهدف تعزيز جوانب تنمية موارد هذا القطاع عبر خطط استراتيجية وتطويرية متعددة والتي تهدف للنمو والعمل على مضاعفة الإنتاج بهدف تحسين بيئة الأعمال وتجويد المخرجات.
تلبية احتياجات المنطقة
ونوّه بأن الأمانة وكافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية وفق احتياجات المنطقة الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال، والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري؛ مما سيخلق فرص عمل وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات.
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