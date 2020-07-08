شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. “الشورى” تناقش تعديل نظامي مكافحة التحرش والعنوسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت الهيئة العامة للشورى، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، اليوم الأربعاء، إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش.

كما أقرت إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس المتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة عكاظ، فقد استعرضت الهيئة التقارير التي رُفعت من اللجان المتخصصة بعد أن أنهت اللجان دراستها. وتضمنت تقارير الأداء السنوية للأجهزة والجهات الحكومية، والمشاريع المقترحة لتعديل أنظمة نافذة، وأقرت الهيئة إحالتها إلى جدول أعمال المجلس لطرحها للمناقشة في الفترة القادمة.

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كما ووافقت “الشورى” على إحالة تقريرين من لجنة الاقتصاد بشأن مشروع مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومقترح المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي.

وكما أحالت الهيئة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين لمقترحي تعديل مواد من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية، بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية بإضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغ سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها.

وقررت الهيئة إحالة عدد من تقارير اللجان المتخصصة المتعلقة بتقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة والجهات الحكومية إلى جدول أعمال المجلس لمناقشتها في الفترة القادمة.