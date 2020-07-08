شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة ثقيلة لإصابات ووفيات كورونا في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3036حالة إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19” المعروف باسم كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 220144 حالة .

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 3211 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 158050 حالة ولله الحمد.

وأضافت وزارة الصحة، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2059 حالة وفاة “رحمهم الله”.

وأعلنت الصحة، أن عدد الحالات النشطة بلغ 60035 والحالات الحرجة 2263 حالة، بحسب صحيفة “سبق”.

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