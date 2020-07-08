شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تهيمن على التشكيلة الآسيوية الأفضل في تاريخ كأس العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، النتائج النهائية لعملية تصويت الجماهير والإحصائيات لاختيار التشكيلة المثالية للاعبي القارة ممن شاركوا في نهائيات كأس العالم.

وقام الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منذ أربعة أسابيع، بتقديم عدد من المرشحين في كل مركز، من الذين قدموا مساهمات كبيرة في تاريخ البطولة الأكبر في العالم، ونشر التقارير الفردية للاعبين المرشحين وفتح المجال للتصويت الجماهيري.

وحصد حارس المرمى السعودي محمد الدعيع ثلثي أصوات المشاركين متقدما بفارق كبير أمام الكوري الجنوبي لي وون جاي والياباني إيجي كاواشيما حيث لعب الدعيع دورا كبيرا في تأهل منتخب بلاده لدور الستة عشر في أول ظهور عالمي بمونديال أمريكا 1994.

وفي مركز الدفاع حصل السعودي عبد الله سليمان على أعلى الأصوات بين المصوتين، وذلك بعدما نجح في قيادة السعودية لبلوغ دور الـ16 عام 1994 إلى جانب المشاركة مرتين أخريين في البطولة العالمية 1998 و2002.

وجاء أيضا في مركز قلب الدفاع الكوري الجنوبي هونغ ميونغ بو، الذي ساهم في بلوغ منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2002.

أما في مركز الظهير الأيمن فقد نال الكوري الجنوبي لي يونغ بيو أعلى الأصوات، وهو اللاعب الذي ساهم أيضا في وصول “الشمشون” إلى الدور قبل النهائي لمونديال 2002.

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وفي المقابل نال الياباني يوتو ناغاتومو أعلى الأصوات في مركز الظهير الأيسر، وهو الذي قدم مشاركة مميزة في ثلاث نسخ لكأس العالم بين عامي 2010 و2018.

ونجح النجم السعودي فؤاد أنور في الحصول على أعلى الأصوات، وهو الذي كان قد سجل أول هدف للسعودية في تاريخ نهائيات كأس العالم بمونديال 1994 أمام منتخب هولندا وسجل هدفا آخر في نفس البطولة أمام منتخب المغرب.

وتم اختيار النجم الكوري الجنوبي بارك جي سونغ، الذي سجل مشاركة مميزة في ثلاث نسخ أعوام 2002 عندما بلغت كوريا الجنوبية الدور قبل النهائي و2006 و2010.

واختارت الجماهير أيضا الياباني هيديتوشي ناكاتا، الذي كان ضمن تشكيلة منتخب بلاده في مشاركته الأولى عام 1998 ثم تألق في النسخة التالية بعد أربع سنوات على أرض بلاده.

ويكتمل رباعي خط الوسط مع الياباني كيسوكي هوندا، الذي شارك في ثلاث نسخ متتالية لكأس العالم، وساهم في بلوغ منتخب بلاده مرتين إلى دور الـ16.

وفي خط الهجوم اختارت الجماهير اثنين من أبرز لاعبي قارة آسيا، يمتلكان شعبية كبيرة، حيث نال أعلى الأصوات السعودي سامي الجابر، ثم تلاه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.