اخبار السعوديه

السعودية.. الاستمرار بدعم الأفراد وقطاع المستثمرين امتثالاً للأوامر الملكية

0 نشر
Shadi Allosh 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن .. الاستمرار بدعم الأفراد وقطاع المستثمرين امتثالاً للأوامر الملكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اعتبار الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز،  والقاضي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات فيروس ، على النشاطات الاقتصادية، والقطاع الخاص، بمثابة مدة إضافية.

وقال مجلس الوزراء نقلاً عن وسائل إعلام سعودية، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الحكومية لدعم الأفراد وقطاع المستثمرين.

تابعنا


         
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا