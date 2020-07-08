شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. الاستمرار بدعم الأفراد وقطاع المستثمرين امتثالاً للأوامر الملكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اعتبار الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والقاضي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا، على النشاطات الاقتصادية، والقطاع الخاص، بمثابة مدة إضافية.

وقال مجلس الوزراء نقلاً عن وسائل إعلام سعودية، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الحكومية لدعم الأفراد وقطاع المستثمرين.