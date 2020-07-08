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فيتوريا يحضّر مفاجأة نصراوية قبل الديربي المرتقب

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Shadi Allosh 0 تبليغ

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عدن - ياسمين التهامي - ذكرت تقارير صحفية، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي، يعكف على تجهيز مفاجأة كبرى للهلال، قبل الديربي المرتقب بين الفريقين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين.

وقالت صحيفة ” ” أن فيتوريا قام بتغيير مراكز عد من اللاعبين في تدريبات يوم الثلاثاء ، حيث وضع النيجيري أحمد موسى على الجناح الأيمن، والموهبة الشابة خالد الغنام في الجهة المقابلة.

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وربما يحاول فيتوريا تعويض أي نقص بالفريق، قبل المواجهة وخاصة المغربي نور الدين أمرابط المصاب بفيروس .

ويستضيف النصر غريمه التقليدي الهلال، في الجولة 23 ” الأولى بعد الاستئناف ” المحدد يوم 4 أغسطس القادم.

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