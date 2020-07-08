شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة السعودية تشهّر بمؤسسة تقوم بتزوير تواريخ إنتاج السلع الغذائية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت وزارة التجارة السعودية بالتشهير بصاحب مؤسسة تجارية، تختص في تجارة المكسرات والبهارات والعطارة والتوابل، بمدينة الدمام، بعد مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بالغش في تزوير بلد المنشأ وتواريخ انتهاء الصلاحية للسلع والمنتجات الغذائية، وحيازة وعرض منتجات فاسدة بقصد البيع .

وذكرت صحيفة ” صراحة ” أن الوزارة نشرت ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام، والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

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يذكر أن الواقعة حدثت بعد متابعة الفرق الرقابية لمقر المنشأة الواقعة في حي الخضرية بمدينة الدمام، وبتفتيشه رصدت قيام العاملين فيه بوضع بهارات مستوردة من الخارج في عبوات تحمل تواريخ مستقبلية، وتغيير بلد المنشأ إلى السعودية، إلى جانب سوء تخزين المواد الغذائية.

وتم ضبط أكثر من 26 ألف كيلو من البهارات والتوابل والهيل، إضافة إلى الأدوات المستعملة في الغش، وهي مليوني عبوة فارغة و1500 كرتون وأختام تستعمل للتواريخ والأسماء وأكثر من 500 ملصق يحمل تواريخ مستقبلية، وبناء عليه تم إغلاق المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات المعنية وصدر حكم قضائي بإدانة المخالف.