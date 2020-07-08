شكرا لقرائتكم خبر عن 30% زيادة السعة السريرية للعنايات المركزة السعودية في زمن كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المشرف على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة السعودية الدكتور جلال العويس، اليوم الثلاثاء، تفاصل الاجراءات الحازمة التي أن المملكة اتخذت منذ بداية جائحة كورونا، لمواجهة هذا الفيروس؛ وذلك بدعم القيادة الرشيدة التي وجهت بزيادة السعة السريرية للعنايات المركزة في جميع القطاعات الصحية.

وأوضح الدكتور العويس، خلال الإحاطة الإعلامية اليومية، أنه في خلال ثلاثة أشهر تم زيادة 30% من السعة السريرية الأساسية للعنايات المركزة؛ وإبان أن هذا الجهد بذل في ظل ظروف تنافسية كبيرة بين دول العالم على مثل هذه التجهيزات مما يدل على حرص قيادة المملكة على سلامة الإنسان فيها مواطنًا ومقيمًا، مفيدًا أن رفع السعة السريرية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجدة وفر الرعاية الصحية للمرضى وكانت نسبة الإشغال فيها بعد الدعم في الفترة الماضية 64% في الرياض ، و68% في مكة المكرمة ، و75% في جدة. بحسب جريدة “الرياض” السعودية.

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وأوضح الدكتور العويس أنهم ملتزمون بدورهم كـ طواقم صحية أو المسؤولين في القطاع الصحي بالعمل على الزيادة المستمرة لأسرة العناية المركزة، مشددًا على أن هذا واجب لن يتخلوا عنه في ظل الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ، لافتًا النظر إلى أن المسؤولية مشتركة بينهم كممارسين صحيين ومسؤولين في القطاع الصحي والواجب الذي يجب أن نقوم به كأفراد في المجتمع ونكون سبب في نشر الفيروس مما قد يؤدي إلى الدخول في مثل هذه القصص وإرتفاع نسب إشغال العنايات المركزة وحتى في ظل وجود هذه الأسرة. وأفاد أن الوزارة ستستمر في عملها في رفع الطاقة الإستيعابية والسعة السريرية بجميع القطاعات في جميع مناطق المملكة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.