شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على خريطة التعافي من كورونا في السعودية.. والرياض تتصدّر القائمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتلّت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 1120 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وذلك من أصل 154839 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

كما تمَّ تسجيل 478 في الدمام و401 في القطيف و376 في الهفوف و364 في الطائف و341 في مكة المكرمة و290 في جدة و184 في الظهران و182 في الخبر و156 في المبرز و132 في المدينة المنورة و102 في صفوى و87 في الجبيل و70 في وادي الدواسر و51 في نجران و46 في خميس مشيط و45 في حفر الباطن .

وتمَّ تسجيل 44 في راس تنورة و39 في بريدة و37 في تبوك و34 في الخرج و30 في أبها و26 في كل من المجمعة وبقيق و20 في ثادق و19 في عنيزة و18 في كل من خليص والدرعية و15 في كل من ينبع والمخواة وساجر و13 في كل من أبو عريش وبيشة والمندق و12 في كل من المزاحمية والخفجي و11 في كل من رفائع الجمش وبلجرشي و10 في جازان .

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بالإضافة إلى تسجيل 9 في كل من حوطة سدير وسكاكا وصامطة و8 في كل من الباحة والرس والعيون وحوطة بني تميم والسليل ورماح والنعيرية وثريبان و7 في كل من الرويضة ورابغ والبكيرية والجفر و6 في كل من وادي بن هشبل والبدائع والقنفذة و5 في كل من رنية وحريملاء والمذنب والمظيلف وسلوى ووثيلان.

وتم تسجيل 4 في كل من بطحاء والحرجة والمضة وأحد رفيدة وحائل والدوادمي ورياض الخبراء وضرما وأحد المسارحة والنماص وطبرجل وقرية العليا و3 في كل من عريعرة وبارق والنبهانية والعارضة وعرعر والدلم ومليجة ومحايل وقيا والخرمة وعيون الجواء والقيصومة وظلم والمجاردة وشرورة وصبيا وبيش وتثليث والعقيق وتمير والقرى ورجال المع، وحالتين فقط في كل من ثار ونفي والمويه.

ومن جانبها؛ كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 217108فيما بلغت حالات التعافي اليوم 5205، ما يرفع الإجمالي إلى 154839 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 49 حالة.