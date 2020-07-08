شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أغرب علاقة غرامية في التاريخ : نبش قبر «حبيبته» ونقل جثتها لمنزله وعاشرها عدة سنوات .. وهكذا كانت النهاية الصادمة (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٩ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

تحت عنوان "أتعس علاقة غرامية في القرن العشرين” نشرت وسائل إعلامية دولية قصة عاشق مع عشيقته التي فارقته بنهاية تعيسة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

ياسمين صبري تضع شرطاً صادماً للظهور مع عمرو أديب.. وهكذا كانت ردة فعل الأخير

منع محمد بن سلمان من السفر وتجميد أرصدته

شاهد وسامة الابن الاكبر لسمو ولي العهد محمد بن سلمان بعد أن أصبح يافعا

شاهد.. المصريون يلاحقون النجم التركي بوراك أوزجيفيت وزوجته (صور)

لن تصدق كيف عادت زوجة ملك الأردن الملكة رانيا 20 عامًا إلى الخلف في هذه الصورة.. شاهد!

مي حلمي تنهار من شدة البكاء على الهواء مباشرة (فيديو + صور)

‎عاجل.. جديد توقعات الفلكية "ليلى عبداللطيف".. قهرت أمير قطر وزفت البشرى للأمير محمد بن سلمان.. شاهد!

فيديو.. شاهد ما الذي حدث اليوم للمذيعة "علا الفارس" في أحد مطاعم الدوحة

شاهد.. سر سعادة الملكة رانيا زوجة ملك الأردن في صورة عمرها 17 عامًا

شاهد.. أمیر سعودي شاب يخطف قلوب فتیات المملكة بوسامته الساحرة.. صور

وأخيرا.. السعودية في مرمى توقعات الفلكية الشهيرة "ليلى عبداللطيف".. مفاجآت تنتظر المملكة في قادم الأيام.. شاهد!

Advertisements

الفنانة المصرية ياسمين تصدم جمهورها: مدرس اتحرش بي وحط إيده في منطقة حساسة.. فيديو

شاهد.. "نسرين طافش" تفاجئ جمهورها بصورة فاضحة من المسبح مع هذه الفاكهة

"ياسمين صبري" تفاجئ قبل قليل جمهورها بحذف صورة فُهمت بالغلط.. شاهد الصورة المحذوفة وأسباب حذفها!

لأول مرة.. ياسمين صبري تستعرض "مؤخرتها" بفيزون ضيق جدا مع حركة غريبة.. شاهد!

وبالعنوان أعلاه، وصفت قصة الطبيب ذو الأصول الألمانية، كارل تانزلر وعشيقته التي توفيت قبل زواجهما بعد معاناتها مع المرض ، بأنها أغرب واقعة عشق في التاريخ.

ووفقا لـ”العربية”، تعود تاريخ قصة “كارل” الطبيب المختص في مجال الأشعة حينما التقى في الثاني والعشرين من شهر أبريل/نيسان سنة 1930 بفتاة تدعى ماريا إيلينا ميلغرو، ورسم اللقاء الأول لعلاقة غرامية كانت نهايتها تراجيديا مأسوية.

وخلال تلك الفترة كانت الفتاة ذات الأصول الكوبية ماريا إيلينا ميلغرو مريضة مقيمة بمستشفى كي واست حيث عانت من مرض السل، وبناء على تقارير الأطباء كانت حالة ماريا إيلينا مستعصية وأنها لن تعيش طويلاً؛ لكن الطبيب الألماني رفض جميع التقارير الطبية مؤمناً بإمكانية حدوث المعجزة، فما كان منه إلا أن سهر الليالي بجوار عشيقته مانحاً إياها جميع الأدوية الممكنة.

وعلى الرغم من كل هذه التضحيات، لم تتمكن ماريا إيلينا ميلغرو من النجاة حيث فارقت الحياة يوم 25 من شهر أكتوبر/تشرين الأول سنة 1931 عن عمر يناهز 21 سنة.

وعقب وفاة ماريا إيلينا، أصيب الطبيب كارل بصدمة جعلت منه إنساناً كئيباً، وعلى إثر ذلك اتجه نحو أفراد عائلة عشيقته عارضاً عليهم تحنيط جثة ابنتهم وبناء ضريح لها على نفقته الخاصة، وبعد إصرار شديد منه وافق والد ماريا إيلينا على ذلك.

استخراج جثة الفتاة من قبرها

فقام كارل باستخراج جثة حبيبته من قبرها ونقلها إلى منزله، وعمل على تشميع جلد عشيقته بعد أن أقدم على ملء جثتها بالقماش ووضع عينين اصطناعيتين في فتحات عينيها وتزويدها بشعر مستعار، كما أقدم على تثبيت عظامها باستخدام الأسلاك ومن أجل العلاقات الجنسية. واعتاد شراء العطور والهدايا لها بشكل يومي. وظل يعيش مع بقاياها 7 سنوات متتالية.

وخلال فترة التحقيق، أثارت تصريحات كارل تانزلر حزن الجميع حيث عبّر الأخير عن حبه الشديد لماريا إيلينا، مطالباً بأن يسمح له باستعادة الجثة والعودة إلى منزله. ومع نهاية عملية التحقيق تم إطلاق سراح كارل تانزلر دون محاكمة.

نهاية “أتعس علاقة غرامية”

ومع كل هذا لم يتوقف عشق الطبيب كارل تانزلر لحبيبته فعلى إثر رحيله من منطقة كي واست واستقراره بمقاطعة باسكو بولاية فلوريدا، فقد أقدم على ترويج بطاقات بريدية تحمل صورة عشيقته، إضافة إلى أنه حصل على دمية بلاستيكية ألبسها بعضاً من ثياب ماريا إيلينا ميلغرو وعاملها كحبيبته مسجلا بذلك أتعس علاقة غرامية في القرن العشرين بل في التاريخ.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام