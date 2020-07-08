شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن منع محمد بن سلمان من السفر وتجميد أرصدته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٥ مساءً (خاص / أخبار الخليج 365 )

قال موقع “ديلي ميل” البريطاني إن نواباً في مجلس العموم البريطاني طالبوا بإعلان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان “شخصاً غير مرغوب فيه”.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

أغرب علاقة غرامية في التاريخ : نبش قبر «حبيبته» ونقل جثتها لمنزله وعاشرها عدة سنوات .. وهكذا كانت النهاية الصادمة (صور)

ياسمين صبري تضع شرطاً صادماً للظهور مع عمرو أديب.. وهكذا كانت ردة فعل الأخير

شاهد.. المصريون يلاحقون النجم التركي بوراك أوزجيفيت وزوجته (صور)

شاهد وسامة الابن الاكبر لسمو ولي العهد محمد بن سلمان بعد أن أصبح يافعا

لن تصدق كيف عادت زوجة ملك الأردن الملكة رانيا 20 عامًا إلى الخلف في هذه الصورة.. شاهد!

مي حلمي تنهار من شدة البكاء على الهواء مباشرة (فيديو + صور)

‎عاجل.. جديد توقعات الفلكية "ليلى عبداللطيف".. قهرت أمير قطر وزفت البشرى للأمير محمد بن سلمان.. شاهد!

فيديو.. شاهد ما الذي حدث اليوم للمذيعة "علا الفارس" في أحد مطاعم الدوحة

Advertisements

شاهد.. سر سعادة الملكة رانيا زوجة ملك الأردن في صورة عمرها 17 عامًا

شاهد.. أمیر سعودي شاب يخطف قلوب فتیات المملكة بوسامته الساحرة.. صور

وأخيرا.. السعودية في مرمى توقعات الفلكية الشهيرة "ليلى عبداللطيف".. مفاجآت تنتظر المملكة في قادم الأيام.. شاهد!

الفنانة المصرية ياسمين تصدم جمهورها: مدرس اتحرش بي وحط إيده في منطقة حساسة.. فيديو

شاهد.. "نسرين طافش" تفاجئ جمهورها بصورة فاضحة من المسبح مع هذه الفاكهة

"ياسمين صبري" تفاجئ قبل قليل جمهورها بحذف صورة فُهمت بالغلط.. شاهد الصورة المحذوفة وأسباب حذفها!

لأول مرة.. ياسمين صبري تستعرض "مؤخرتها" بفيزون ضيق جدا مع حركة غريبة.. شاهد!

وأضاف الموقع البريطاني، في تقرير له، أنه من الضروري إدراج بن سلمان ضمن منتهكي حقوق الإنسان، الذين فرضت عليهم لندن عقوبات، على خلفية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي .

وبحسب الموقع، فإن النواب البريطانيين طالبوا بمنع بن سلمان من دخول بريطانيا وتجميد أرصدته. وأعلنت الخارجية البريطانية، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على عدة أشخاص، بينهم مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بسبب ضلوعهم في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي بتركيا عام 2018 .

وأكد وزير الخارجية البريطانية “دومينيك راب” أن الإجراءات العقابية تشمل تجميد الأصول والمنع من السفر ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في عدة دول، منها المملكة العربية السعودية.

كما نوه بأنه سيتم فرض العقوبات على 20 متورطاً بالقضية، بينهم سعود القحطاني مستشار الديوان الملكي السابق، والنائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد العسيري.

وأثار إسقاط محمد بن سلمان من قائمة العقوبات البريطانية، سخط الشارع السعودي الذي يتعرض للانتهاكات بشكل مستمر من قبل الفئة الحاكمة.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام