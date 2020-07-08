شكرا لمتابعة خبر عن كوكب الزهرة يصل لقمة لمعانه فجر الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب الزهرة "رمز الجمال" يصل إلى قمة لمعانه في السماء فجر الجمعة القادم 10 يوليو، ويسمى هذا اليوم بـ" "اعظم قدر من الإضاءة".

وأوضح أبو زاهرة إن الكوكب سيكون حينها ألمع 30 مرة من نجم الشعرى، وسيكون من السهل رصده باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة، قبل شروق الشمس حيث سيبدو للعين المجردة كقطعة من الألماس، براقة معلقة بقبة السماء وعند رؤيته من خلال التلسكوب سيبدو قرصه كهلال.

وتابع بأنه سيلاحظ بالقرب من الزهرة نقطة ضوئية حمراء ذلك نجم الدبران ويفصل بينهما درجتان بالإضافة للمذنب (نيو وايز) بذيلة الطويل حيث سيكون في أقصى أسفل يسار الزهرة ومشاهد بالعين المجردة.