شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم: نصيب كل معلمة برياض الأطفال ما بين 20 لـ30 طفلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قررت وزارة التعليم، تحديد نصيب كل معلمة برياض الأطفال من 20 إلى 30 طفل، وذلك بحسب تعميم نائب وزير التعليم والذي وجه لجميع الإدارات في المناطق والمحافظات.
وقالت الوزارة بأن الحضور والانصراف لكافة الكوادر العاملة في جميع الروضات، سيكون وفقا لما هو معمول به في مدارس التعليم العام.
وأوضح التعميم أن يكون عدد الأطفال في الصف من “20 إلى 25” طفلا، ويستثنى من ذلك الفصول ذات المساحة الصغيرة والطاقة الاستيعابية القليلة، حسب تقدير إدارة التخطيط المدرسي في إدارة التعليم.
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