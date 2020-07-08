شاهد.. آخر ما تم إنجازه لحماية مسجدي حمد بن يونس والزاوية في العلا

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الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى): تتواصل حالياً أعمال ترميم مسجدي حمد بن يونس والزاوية في محافظة العلا، وذلك بهدف الحفاظ على التراث التاريخي للمحافظة. تتواصل حالياً أعمال ترميم مسجدي حمد بن يونس والزاوية في محافظة العلا، وذلك بهدف الحفاظ على التراث التاريخي للمحافظة. وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن أعمال الترميم شملت الأسقف والأرضيات والجدران، حيث تم إنجاز 90% من أعمال الترميم التى تستهدف حمايته من التهالك. يذكر أن ذلك يأتي ضمن برنامج الأمير محمد بن سلمان لإعمار وتطوير المساجد التاريخية. Advertisements

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