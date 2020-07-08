شكرا لمتابعة خبر عن 4 خطوات لإلغاء ملف المنشأة وتسوية وضع العمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 4خطوات لإلغاء ملف المنشأة وتسوية وضع العمال،وذلك عبر حسابها .
وأوضحت الوزارة عبر حساب العناية بالعملاء بـ" تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه لإلغاء ملف المنشأة لا بد من تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي، وأيضًا شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص، بالإضافة إلى الدخول للخدمات الالكترونية وطلب إلغاء ملف المنشأة.
وفي سياق آخر، أكدت الوزارة أن نقل الخدمة وتعديل المهنة من فرد إلى منشأة غير متاحة مؤقتًا.
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