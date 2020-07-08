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حساب المواطن يوضح موقفه من المستفيد الذى حذف حسابه بالخطأ

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن موقفه من المستفيد الذى حذف حسابه بالخطأ.

وكان أحد المستفيدين من البرنامج قد ذكر أنه حذف حسابه بالخطأ ويريد إعادة التسجيل مرة أخرى في البرنامج للحصول على الدعم.

وأجاب البرنامج على استفسار المستفيد، عبر الحساب الخاص بخدمة المستفيدين بموقع تويتر، أن التسجيل في البرنامج موقوف في الفترة الحالية إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا.

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