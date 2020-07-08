خطوات تحديث الضمان الاجتماعي إلكترونيًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي خدمات الضمان الإجتماعي إلى تحديث بياناتهم إلكترونياً عبر بوابتها الإلكترونية. دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي خدمات الضمان الإجتماعي إلى تحديث بياناتهم إلكترونياً عبر بوابتها الإلكترونية. وأوضحت الوزارة خطوات التحديث وهي كالتالي : 1- الدخول المستفيد على حسابه الشخصي عبر الرابط التالي: أضغط هنا Advertisements 2- اختر الملف الشخصي. 3- اختر تحديث البيانات. 4- يقوم المستفيد بمراجعة البيانات 5- الضغط على إرسال الطلب

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