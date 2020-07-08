شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تحرير مخالفات وتغريم مخالفي ضريبة الـ 15 % والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قامت وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاه والدخل بتنفيذ جولة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية للتاكد من تطبيق ضريبة الـ 15 % .

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات وتوقيع غرامات فورية على عدد من المخالفين ، كما اوضحت الصور التي نشرتها وزارة التجارة .

وكانت ضريبة الـ 15 % " القيمة المضافة " قد تم تفعيلها منذ بداية يوليو الجاري بقرار وزارة المالية .

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