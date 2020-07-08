شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة تجمع الملك سعود مع أبنائه الأمراء بالديوان الملكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة نادرة عن مشهد تاريخي يجمع الملك سعود مع ابنائه الأمراء رحمهم الله في الديوان الملكي . كشفت صورة نادرة عن مشهد تاريخي يجمع الملك سعود مع ابنائه الأمراء رحمهم الله في الديوان الملكي . وأظهرت الصورة الملك سعود طيب الله ثراه مع ابنائه الأمراء : منصور وثامر وبندر وبدر وعبد الله وخالد وماجد رحمهم الله جميعاً .

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