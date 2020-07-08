شكرا لمتابعة خبر عن موجة غبار تجتاح طريقي الساحل القديم والخرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تتعرض أجزاء من طريقيّ الساحل القديم والخرمة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إلى موجة غبار كثيفة؛ حيث أدى ذلك إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية.

وفي السياق نفسه، طالب المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، سالكي الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر.