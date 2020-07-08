اخبار السعوديه

موجة غبار تجتاح طريقي الساحل القديم والخرمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن موجة غبار تجتاح طريقي الساحل القديم والخرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تتعرض أجزاء من طريقيّ الساحل القديم والخرمة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إلى موجة غبار كثيفة؛ حيث أدى ذلك إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية.

وفي السياق نفسه، طالب المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، سالكي الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجة غبار تجتاح طريقي الساحل القديم والخرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا