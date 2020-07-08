شكرا لمتابعة خبر عن وصول جثمان الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز عصر اليوم إلى جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشف حساب مؤسسة الملك سعود بأن جثمان الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز سيصل عصر اليوم من الخارج إلى جدة. كشف حساب مؤسسة الملك سعود بأن جثمان الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز سيصل عصر اليوم من الخارج إلى جدة. وأوضح الحساب عبر "تويتر" بأن الجثمان سيصلى عليه في المسجد الحرام ، ويدفن في مثواه الأخير في مقبرة العدل . وتابع الحساب رحمه الله على الفقيد وغفر له ، وأدخله فسيح جناته .

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