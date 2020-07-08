شكرا لمتابعة خبر عن دراسات وتصاميم مرورية لـ 1221 موقعًا بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن وجود ‏دراسات وتصاميم مرورية لـ١,٢٢١ موقعًا بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك تحسينًا لكفاءة الطرق وارتقاءً بجودة تنقل السكان.