- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن دراسات وتصاميم مرورية لـ 1221 موقعًا بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن وجود دراسات وتصاميم مرورية لـ١,٢٢١ موقعًا بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك تحسينًا لكفاءة الطرق وارتقاءً بجودة تنقل السكان.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسات وتصاميم مرورية لـ 1221 موقعًا بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.