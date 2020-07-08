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شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المسند: توقعات بإستمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا جامعة القصيم أن تستمر الحالة المطرية الصيفية اليوم الأربعاء ، على أجزاء من مرتفعات جبال السروات في عسير والباحة وشرق جازان.
وأضاف المسند عبر حسابه "تويتر" بأنه يتوقع أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية الحارة على القطاع الغربي، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة .
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