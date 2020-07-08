شكرا لمتابعة خبر عن آخر تطورات مشروع «مسار» بعد حصر وإزالة 6 احياء عشوائية بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):اعلنت الشركة المنفذة لمشروع "مسار" عن انجاز99.8 %من اعمال الكتلة الخرسانية لمسار انفاق مترو مكة وقرب الإنتهاء من محطة مترو مكة ونفق طريق عبد الله طريف ونفق طريق المنصور .
وأكدت الشركة استمرار مرحلة البنية التحتية لوجهة " مسار " وتشمل مسارات انفاق المشاه وانفاق الخدمات بطول 3 . 650 متر ، وعرض 320 متر ومساحة 1. 25 مليون متر مربع بجانب مواقف السيارت والجسور والكباري مشيرة إلى تنفيذ 71 % من اعمال الجسور .
وكانت الشركة المنفذة قد بدأت مشروعات البنية التحتية بعد حصر وإزالة عقارات أحياء عشوائية وهي " الحفائر ، والهنداوية ، وشارع المنصور ، والطندباوي ، وجبل غراب ، والرصيفة ،والزهارين ، ومعالجة 4000 عقار مع الملاك بهذه الأحياء .
ويعد مشروع " مسار" احد اهم مشاريع التطوير النموذجية لخدمة أهالي مكة وضيوف الرحمن حيث يزيد اعداد حجاج بيت الله الحرام إلى 30 مليون .
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات مشروع «مسار» بعد حصر وإزالة 6 احياء عشوائية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.