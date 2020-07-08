شكرا لمتابعة خبر عن آخر تطورات مشروع «مسار» بعد حصر وإزالة 6 احياء عشوائية بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

اعلنت الشركة المنفذة لمشروع "مسار" عن انجاز99.8 %من اعمال الكتلة الخرسانية لمسار انفاق مترو مكة وقرب الإنتهاء من محطة مترو مكة ونفق طريق عبد الله طريف ونفق طريق المنصور .

وأكدت الشركة استمرار مرحلة البنية التحتية لوجهة " مسار " وتشمل مسارات انفاق المشاه وانفاق الخدمات بطول 3 . 650 متر ، وعرض 320 متر ومساحة 1. 25 مليون متر مربع بجانب مواقف السيارت والجسور والكباري مشيرة إلى تنفيذ 71 % من اعمال الجسور .

وكانت الشركة المنفذة قد بدأت مشروعات البنية التحتية بعد حصر وإزالة عقارات أحياء عشوائية وهي " الحفائر ، والهنداوية ، وشارع المنصور ، والطندباوي ، وجبل غراب ، والرصيفة ،والزهارين ، ومعالجة 4000 عقار مع الملاك بهذه الأحياء .

ويعد مشروع " مسار" احد اهم مشاريع التطوير النموذجية لخدمة أهالي مكة وضيوف الرحمن حيث يزيد اعداد حجاج بيت الله الحرام إلى 30 مليون .