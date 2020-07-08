شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح حقيقة انتقال الفيروس عبر المسابح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت انتقال الفيروس المستجد بواسطة المسابح، لافتة إلى أنه ينتقل عن طريق رذاذ العطس أو السعال من المصابين بشكل مباشر، أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس العين أو الأنف أو الفم.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي « الصحة_937»، على موقع التدوين الصغير تويتر، ردًا على أحد الاستفسارات: "لا توجد دراسات علمية كافية تثبت انتقال فيروس كورونا الجديد بواسطة المسابح " .

وأضافت: " وبوجه عام، ينتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من المصابين بشكل مباشر، أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس العين أو الأنف أو الفم؛ لذا يُنصح بالمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون عافاكم الله ".