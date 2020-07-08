شكرا لمتابعة خبر عن الجهات العليا ترفض السماح للمحاسبين القانونيين بالترافع في قضايا المنازعات الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أيدت جهات عليا قرار اللجنة المشكلة من " وزارتي العدل والتجارة ، والهيئة العامة للزكاه والدخل ، والهيئة السعودية للمحاسبين " برفض طلب هيئة المحاسبين القانونيين بالسماح لهم بالترافع في المنازعات الزكوية والضريبية .

وكانت هيئة المحاسبين تقدمت بالطلب استثناءً من نظام المحاماه للجهات العليا وكان مبررها عدم تحميل المكلفين اعباء مالية إضافية في تعيين محامين يحتاجون لفهم الوضع الزكوي والضريبي ، وفقاً لعكاظ .

وامرت الجهات العليا بتشكيل اللجنة التي قررت رفض الطلب لأنه سيسبب اختراق لنظام المحاماه وسيكون حجة لأي جهة بالتقدم بطلب للترافع امام الجهات القضائية ، مؤكدةان المبرر غير كافي .