شكرا لمتابعة خبر عن الجهات العليا ترفض السماح للمحاسبين القانونيين بالترافع في قضايا المنازعات الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أيدت جهات عليا قرار اللجنة المشكلة من " وزارتي العدل والتجارة ، والهيئة العامة للزكاه والدخل ، والهيئة السعودية للمحاسبين " برفض طلب هيئة المحاسبين القانونيين بالسماح لهم بالترافع في المنازعات الزكوية والضريبية .
وكانت هيئة المحاسبين تقدمت بالطلب استثناءً من نظام المحاماه للجهات العليا وكان مبررها عدم تحميل المكلفين اعباء مالية إضافية في تعيين محامين يحتاجون لفهم الوضع الزكوي والضريبي ، وفقاً لعكاظ .
وامرت الجهات العليا بتشكيل اللجنة التي قررت رفض الطلب لأنه سيسبب اختراق لنظام المحاماه وسيكون حجة لأي جهة بالتقدم بطلب للترافع امام الجهات القضائية ، مؤكدةان المبرر غير كافي .
كانت هذه تفاصيل خبر الجهات العليا ترفض السماح للمحاسبين القانونيين بالترافع في قضايا المنازعات الضريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.