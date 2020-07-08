شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء .