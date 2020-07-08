الرئيس عباس يعزي ملك السعودية وولي عهده بوفاة الأمير خالد

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برحيل الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وجاء في التعزية التي بعثها الرئيس عباس، اليوم الأربعاء، "نتقدم لكم أخانا العزيز ولأفراد الأسرة السامية وللشعب السعودي الشقيق كافة، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، برحيل صاحب السمو الملكي المغفور له بإذنه تعالى الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الذي أمضى حياته في طاعة الله وبعمل الخير وخدمة وطنه وشعبه، داعين الله تعالى أن يشمله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن عليكم أخي خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة وبالعمر المديد، وأن يحفظكم والمملكة وشعبها الشقيق بكل خير وازدهار". وفق وكالة وفا

كما بعث الرئيس عباس برقية تعزية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برحيل الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الذي أمضى حياته بطاعة الله ومرضاته، وبخدمة وطنه وشعبه من خلال تبوأه للعديد من المناصب في المملكة، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.