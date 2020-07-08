كورونا عربيا : تسجيل 271 حالة وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة

أعلنت 13 دولة عربية، أمس الثلاثاء، من بينها دولة فلسطين، عن 271 حالة وفاة جديدة بفيروس " كورونا "، هي: العراق، مصر، السعودية، الجزائر، سلطنة عمان، السودان، الكويت، المغرب، اليمن، الإمارات، موريتانيا، قطر، وفلسطين، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فيما سُجل في فلسطين وفاة مواطن سبعيني من مخيم الفوار، جنوب الخليل، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات في فلسطين الى 22 مواطناً، كما اعلن عن تسجيل 306 إصابات جديدة في عدة محافظات في الضفة، مما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين الى 5,092 شخصاً حتى الآن، بحسب وفا.

وعراقيا تم الإعلان عن وفاة 118 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 2,685 شخصاً، كما سجلت 2,426 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 64,701 حالة حتى الآن.

بينما سجلت مصر وفاة 67 شخصاً، من مجموع 3,489 حالة وفاة، وعن تسجيل 1,057 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 77,279 حالة.

فيما سجلت السعودية 49 حالة وفاة، من مجموع 2,017 وفاة، كما سجلت 3,392 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 217,108 أشخاص.

وسجلت الجزائر وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 968 شخصاً، كما سجلت 475 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 16,879 حالة حتى الآن.

كما سجلت سلطنة عمان وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 224 شخصاً، كما سجلت 1,262 إصابة جديدة، من مجموع 48,997 إصابة حتى الآن.

وسجلت السودان وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 622 شخصاً، كما سجلت 103 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 9,997 حالة حتى الآن.

وسجلت الكويت وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 377 شخصاً، كما سجلت 601 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 51,245 حالة حتى الآن.

فيما سجلت المغرب وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 240 شخصاً، كما سجلت 228 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 14,607 حالات حتى الآن.

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وسجلت اليمن وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 348 شخصاً، كما سجلت 13 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,297 حالة حتى الآن.

وأعلنت الإمارات عن وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 326 شخصاً، كما سجلت 532 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 52,600 حالة حتى الآن.

كذلك سجلت موريتانيا وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 135 شخصاً، كما سجلت 76 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,024 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 134 شخصاً، كما سجلت 600 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 100,945 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الثلاثاء، حالات وفاة، فيما سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت البحرين 500 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 30,321 حالة، توفي منهم 98 شخصاً حتى الآن.

وسجلت جيبوتي 56 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,878 حالة، توفي منهم 55 شخصاً حتى الآن.

كما سجلت لبنان اصابة 22 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,907 حالات، توفي منهم 36 شخصاً حتى الآن.

كما سجلت الصومال، 9 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 3,015 حالة، توفي منهم 92 شخصاً حتى الآن.

فيما سجلت تونس اصابة 6 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,205 حالات، توفي منهم 50 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن إصابة شخصين، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,169 حالة، توفي منهم 10 أشخاص حتى الآن.