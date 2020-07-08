وفاة سيدتين فلسطينيين بفيروس كورونا في قطر والسعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 عن تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في صفوف الجالية الفلسطينية في قطر وأخرى في السعودية.

وأفادت الوزارة في تغريدة لها على تويتر، بتسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في دولة قطر للمواطنة احلام عبد الملك محمود صيام (54) عاماً ، بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الخارجية تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطنة هدى محمد صالح عدس (81) عاماً ، بسبب فيروس كورونا.

وبتسجيل حالتي الوفاة للمواطنتين الفلسطينيتين في قطر والسعودية اليوم، يرتفع عدد وفيات فيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم إلى 171 حالة وفاة.

اقرأ/ ي أيضا.. ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

Advertisements

وكانت الوزارة قد أعلنت مساء أمس الاثنين، عن ارتفع عدد الإصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 3,379 إصابة، وبينهم 1,397 حالة تعافي.

وأوضحت الخارجية في تقريرها، اليوم، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية أعلن تسجيل 9 إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 1864، ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 64.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى قطر تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 604، منها 81 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، 9 حالات نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، 4 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.