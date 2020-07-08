“الوزراء” يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين.. ويتخذ عدداً من القرارات

︎ :

.



عقد مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وناقش عدداً من القضايا المستجدة، كما اتخذ عدداً من القرارات.

وعد المجلس صدور الأمر الملكي القاضي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة “كورونا” على النشاطات الاقتصادية والقطاع الخاص مدة إضافية، امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة لدعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص.

ورحّب بما عبّر عنه مجلس الأمن الدولي من إدانة لاستهداف المـليشيا الحـوثية لأراضي المملكة بالطائرات دون طيار والصواريخ البالستية، وتجديد التأييد للتوقف الفوري للأعمال العدائية، والتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض من أجل عودة السلام لليمن.

كما عبر عن إدانة المملكة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية الروهينجا، والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في ولاية راخين، وتأكيد دعم المملكة لقضية الروهينجا كونها إحدى أولويات العمل الإنساني، ومطالبة حكومة ميانمار بالالتزام بالوصول الآمن للمساعدات الإغاثية للمتضررين.

واتخذ المجلس خلال جلسته أمس عدة قرارات من بينها:

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية.

-الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والسلطات المختصة بالملكية الفكرية في الدول الأخرى، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع السلطات المختصة بالملكية الفكرية في الدول الأخرى بشأن مشروع مذكرة التعاون المشار إليه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

Advertisements

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة.

– الموافقة على نظام التوثيق، بالصيغة المرافقة للقرار.

– الموافقة على تطبيق قرار مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 40 التي عقدت في الرياض في الـ 10 من ديسمبر العام الماضي..، والقاضي بالموافقة على أن تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي، وذلك على النحو الوارد في القرار.



