الصحة العالمية تعترف: كورونا ينتقل بالهواء!

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اعترفت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، بظهور دليل على احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.

ويأتي الاعتراف بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها حول كيفية انتشار مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19 الناجم عنه.

وقالت الخبيرة بالمنظمة بينيديتا أليغرانتسي في مؤتمر صحفي في جنيف: إن المنظمة تعتقد أنها كانت منفتحة على الأدلة على طرق انتقال الفيروس المستجد.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت يوم السبت أن 239 عالمًا في 32 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى المنظمة.

وقالوا في الأدلة: إنه تبين لهم أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها.

وكانت منظمة الصحة العالمية تقول في الأصل: إن الفيروس ينتقل في الأساس من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الصغير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس.

