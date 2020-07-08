الوضع الداكن متاح رسمياً في تطبيقات جوجل المكتبية

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أعلنت شركة جوجل يوم الاثنين عن دعم الوضع الداكن في تطبيقاتها المكتبية: (المستندات) Docs، و(جداول البيانات) Sheets، و(العروض التقديمية) Slides، وذلك لنظام التشغيل أندرويد.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور: “نعمل على تحسين المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من جوجل على أندرويد من خلال دعم المظهر الداكن”. وأضافت: “سيضبط المظهر الداكن بذكاء واجهة المنتج والمحتوى الذي ينشئه المستخدم بطرق يمكن أن تجعله أكثر قابلية للاستخدام في البيئات المنخفضة الإضاءة ويوفر في طاقة البطارية”.

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وقالت جوجل: إن جميع مستخدمي أندرويد سيتمكنون من الوصول إلى المظهر الداكن خلال الأسبوعين المقبلين. ويمكن للمستخدمين تنشيط المظهر الداكن في المستندات أو جداول البيانات أو العروض التقديمية من خلال الانتقال إلى إعدادات التطبيق المعني. وأضافت الشركة أيضًا أن التطبيقات ستستخدم مظهر النظام تلقائيًا، مما يعني أنه إذا كان الجهاز يستخدم المظهر الداكن، فلن يُضطر المستخدم إلى تفعليها يدويًا في هذه التطبيقات.

وكانت جوجل قد وعدت العام الماضي بدعم ميزة المظهر الداكن في جميع تطبيقاتها،ومنذئذ تضيف الميزة لعدد من التطبيقات، ومن ذلك: تطبيق البحث Google، وتطبيق البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail، والتقويم Google Calendar.

يُشار إلى أن دعم الوضع الداكن أصبح على مدى السنوات الماضية السمة العامة لمعظم التطبيقات والخدمات في الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد..، و iOS، وحتى في الحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10.

ويهدف الوضع الداكن إلى إراحة عين المستخدم، خاصةً في ساعات الليل، كما أن له ميزات مفيدة للأجهزة، إذ إنه يوفر طاقة البطارية خاصةً في الأجهزة التي تستخدم شاشات من نوع OLED.

