مديرية الجوازات تحدد ضوابط تجديد صلاحية بطاقة «هوية مقيم»

قالت المديرية العامة للجوازات إن صلاحية بطاقة هوية مقيم ٥ سنوات من تاريخ الإصدار، وإنها تجدد سنويًّا تجديدًا إلكترونيًّا؛ وذلك ردًّا على تساؤل ورد عبر حسابها بـ«تويتر»: «جددت إقامة عاملني وأرغب في استلامها.. هل أتوجه إلى الفروع؟ أم أن هناك طريقة؟».

وردَّت الجوازات السعودية: «أهلًا بك، صلاحية بطاقة هوية مقيم ٥ سنوات من تاريخ الإصدار تجدد سنويًّا إلكترونيًّا عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل».

وأكدت المديرية العامة للجوازات، في وقت سابق، اشتراط سريان هوية مقيم للتمكن من إصدار التأشيرة.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد فيه: «السلام عليكم.. انتهت إقامتي وما قدرت أجددها نظرًا لأزمة كورونا وأردت أن أسفر أولادي إلى المغرب، والمشكل لازم أجدد وأنا ما أملك فلوس عشان أسدد رسوم المرافقين.. هل فيه إمكانية أن أسفرهم بدون أن أدفع رسوم المرافقين؟».

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وردَّت الجوازات قائلة: «أهلًا بك، التعليمات تشترط سريان هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة».

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدم تجديد هوية مقيم يعرِّض صاحبها للعقوبات، موضحةً أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى هي الغرامة المالية، وقدرها 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تُضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال، ثم إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، يجري إبعاد المخالف عن البلاد، وأشارت إلى أنه يمكن التأكد من سريان «هوية مقيم» عبر منصتي «أبشر» و«مقيم».

وردَّت المديرية العامة للجوازات، في وقت سابق، على استفسار أحد المتسائلين حول انتهاء تأشيرة الخروج؛ وذلك عبر الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعقيبًا على سؤال: «انتهى تاريخ تأشيرة الخروج النهائي قبل ثلاثة أيام، فهل هناك طريقة لإلغاء التأشيرة بدون غرامة؟ لأنه ما نزلت غرامة بأبشر»؛ حيث قالت «الجوازات»: «عزيزي، تطبق غرامة انتهاء صلاحية التأشيرة بعد 60 يومًا.. يلزم سداد الغرامة لتتمكن من إتمام الإجراء».

وأجابت المديرية العامة للجوازات أيضًا عن سؤال أحد المستفيدين الذي سأل: «ما مدة تأشيرة الخروج والعودة لمغادرة المملكة؟»؛ حيث جاء الرد كالآتي: «بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة، إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يومًا)، فصلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار، وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر. أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».