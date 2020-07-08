الزعاق: نعيش أشد فترة حرارة صيفية.. والحالة تستمر حتى منتصف المحرم

نجم سهيل سيتزامن مع دخول غرة السنة الهجرية
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن الفترة الحالية تعد الأشد حرارةً خلال موسم الصيف، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى منتصف شهر المحرم المقبل.
وأضاف الزعاق، خلال مقطع فيديو عبر حسابه بـ«تويتر» أنه لم يتبقَّ سوى 43 يومًا على دخول سهيل، موضحًا أن هذه المدة عبارة عن 13 يومًا على الجوزاء الثانية، وبعدها 13 يومًا على موسم المرزم، بعدها 13 يومًا على موسم الكليبين، و4 أيام في موسم الجوزاء الأولى.
وأشار الزعاق إلى أن هذه الفترة المتبقية من جمرة القيظ لا يُزرَع فيها شيء؛ حيث إن الزراعة تكون غير ممكنة حتى منتصف شهر المحرم المقبل؛ وذلك لأن باطن الأرض يكون مرتفع الحرارة، والأرض لا تقبل أي مزروعات جديدة، ويتم المحافظة على المزروعات بكثرة السقيا.
وقال الزعاق إن دخول نجم سهيل هذا العام سيتزامن مع دخول غرة السنة الهجرية، وهذا التوافق لا يتزامن إلا كل 33 عامًا، موضحًا أن الحرارة ستمتد إلى منتصف شهر المحرم، وبعدها تتحول الأجواء إلى البرودة ليلًا.
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