المرور يعيد التذكير بشرط تطبيق الحد الأعلى للمخالفات

تحسمه هيئات الفصل المتخصصة
حدَّد المرور السعودي آليات تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد، موضحًا أنها تتم عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.
جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي» على استفسار مفاده: «مخالفة استخدام السائق الجوال بقسمة 500 ريال.. هل المخالفة يتم زيادتها بعد شهر أم لا يتم زيادتها وتظل بالقيمة نفسها؟».
وأجاب المرور عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.. يسعدنا تواصلك».
وكان المرور السعودي أوضح في وقت سابق أن الفقرة (٣) من المادة (٧٥) بنظام المرور، تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة، إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت 6 أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها، على أن يبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا؛ فإذا لم يسدد أحيل إلى المحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.
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