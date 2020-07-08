تنبيهات الأرصاد: أتربة في ينبع والرياض.. وسحب رعدية ممطرة على نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأربعاء، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، يصحبها نشاط في الرياح السطحية.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل (مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس في منطقة الرياض، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة، عبر خدمة النظام الآلي للإنذار المبكر على موقعها الإلكتروني، أن الحالة تشمل (الأفلاج - الدلم - الدوادمي - السليل - العاصمة الرياض - الغاط - المجمعة - شقراء - عفيف - وادي الدواسر) مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، والرياض، ونجران، والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، وعلى طول الساحل الغربي للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على جنوب المملكة وجنوب غربها، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

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