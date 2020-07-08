نجل «حميدان التركي»: نقل والدي إلى العزل الانفرادي دون التواصل مع محاميه

كشف تركي حميدان التركي نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن آخر مستجدات جلسة الإفراج المشروط عن والده، مشيرًا إلى أنه نُقل إلى العزل الانفرادي ولم يتمكن محاميه من معرفة نتيجة الجلسة.

وقال تركي حميدان التركي، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «حسب إفادة السجن لمحامي والدي حميدان التركي، فإنه نُقل إلى العزل الانفرادي بعد جلسة الإفراج المشروط؛ لذلك لم يتمكن من التواصل مع محاميه ولم نتمكن من معرفة نتيجة الجلسة؛ علمًا بأن نتيجة الجلسة عادةً ما تصدر خلال ٢٤-٤٨ ساعة بعد انتهائها».

وحميدان التركي طالب دكتوراه سعودي مبتعث، اعتُقل مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من عام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة، ثم اعتُقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وزعمت السلطات الأمريكية أنه رفض تجديد إقامتها، وأجبرها على السكن في قبو غير صالح للسكن.

وسبق لحميدان التركي أن أرسل رسالة صوتية إلى ابنته مي، قال فيها: «أحببت أن تسمعوا هذا الكلام مني... اعلموا إن الله لقوي عزيز.. له كمال القوة وكمال العزة، والله –سبحانه وتعالى– آخذ بناصية كل دابة، يعني آخذ بناصية الخلق، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه؛ فما شاء الله يكون، وما لم يشأ لن يكون.. اعرفوا أن أمري مع الله سبحانه».