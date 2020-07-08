«المرور السعودي» يوضح آلية احتساب الرسوم والغرامات

حدد المرور السعودي آلية احتساب الرسوم والغرامات وقال إن «النظام المالي للمرور عبر مواقع البنوك يحدد المبلغ المطلوب باحتساب الرسوم والغرامات معًا».

جاء ذلك ردًّا على تساؤل مفاده: «كم غرامة تأخير رخصة السير لخمس سنين؟»؛ حيث تفاعل المرور مع الاستفسار عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر».

وفي وقت سابق أطلقت منصة «أبشر» نظامًا إلكترونيًّا لتجديد رخصة القيادة للسائقين؛ حيث يمكِّن هذا النظام السائق عن طريق حسابه الشخصي في «أبشر»، من تقديم طلب تجديد الرخصة وبحسب المدة التي يرغب فيها.

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وأعلن المرور الأسعار حسب كل مدة زمنية. وجاءت رسوم الرخصة لمدة عامين بـ80 ريالًا سعوديًّا، والرخصة التي تستمر لخمس سنوات يصل سعرها إلى 200 ريال، كما أن سعر رسوم الرخصة الطويلة الأمد تصل إلى 400 ريال لتخدم 10 سنوات دون الحاجة إلى تجديد.

وكشفت الإدارة العامة للمرور السعودي، شرط منح رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية قائلةً: «إن تجديد رخصة القيادة لمن أتم 18 عامًا، يكون بدون اختبار، بشرط الاكتفاء بالاختبار السابق؛ لكونه طُبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة»، وفقًا لما تنص عليه المادة «39» فقرة «4» من نظام المرور.

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