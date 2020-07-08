السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي مدير السعودية اليوم الشؤون الصحية بمنطقة الرياض



السيح 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبد الله الماضي بمقر المحافظة بمدينة السيح، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني.

ونوه الماضي خلال اللقاء بالجهود الكبيرة والمتواصلة مع مختلف القطاعات الحكومية لاسيما الجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي نحو مواجهة جائحة

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الصحي في مدن ومراكز وقرى الخرج، ومتطلبات المرافق الطبية والخِدْمات الصحية في ظل الدعم الكبير الذى تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - وعنايتها بهذا القطاع المهم والحاجة لمواكبة التنامي الذي تشهده مدينة السيح ومراكز وقرى المحافظة، بما يرتقى بالخِدْمات الصحية فيها إلى أعلى المستويات ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة .

// انتهى //

13:39ت م

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السيح 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبد الله الماضي بمقر المحافظة بمدينة السيح، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني.ونوه الماضي خلال اللقاء بالجهود الكبيرة والمتواصلة مع مختلف القطاعات الحكومية لاسيما الجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي نحو مواجهة جائحة كورونا وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الصحي في مدن ومراكز وقرى الخرج، ومتطلبات المرافق الطبية والخِدْمات الصحية في ظل الدعم الكبير الذى تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - وعنايتها بهذا القطاع المهم والحاجة لمواكبة التنامي الذي تشهده مدينة السيح ومراكز وقرى المحافظة، بما يرتقى بالخِدْمات الصحية فيها إلى أعلى المستويات ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة .// انتهى //13:39ت م0088

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