السعودية اليوم / فتح باب القبول في برامج الماجستير والدبلومات العليا في قسم التربية بالكلية الجامعية بالقنفذة



مكة المكرمة 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

بدأ قسم التربية بالكلية الجامعية بالقنفذة استقبال طلبات الالتحاق في برامجه المدفوعة للدراسات العليا للعام الدراسي 1442هـ، المتمثلة في برامج دبلومات تربوية عليا، إضافةً إلى الماجستير في المناهج وطرق التدريس التي تواكب الاتجاهات الحديثة في مجال البرامج والدراسات التربوية .

وأوضحت الكلية أن التخصصات المتاحة في البرنامج تتمثل في برنامج " المناهج وطرق التدريس " لدرجة الماجستير ، وبرامج " تصميم المحتوى الإلكتروني التعليمي " و " النشاط المدرسي " و " تطوير المناهج " و " مصادر التعلم " لدرجة الدبلوم العالي .

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13:35ت م

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