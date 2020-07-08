السعودية اليوم / مقتل وإصابة 4 من رجال الشرطة بهجوم مسلح شمال غرب باكستان



إسلام آباد 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

لقي ضابط مصرعه وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة الباكستانية بجروح إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم في مدينة صوابي شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية أن فرقة من قوات الشرطة كانت في طريقها لمداهمة موقعاً لعناصر إرهابية في مدينة صوابي الواقعة في إقليم خيبر بختونخواه، ولكنها تعرضت لهجوم بإطلاق النار على يد عناصر مجهولة ما أدى إلى مقتل نائب قائد شرطة المدينة "علامة إقبال" الذي كان يقود الفرقة، وإصابة ثلاثة جنود من رجال الشرطة بجروح.

وأضافت أن قوات الشرطة تمكنت من القضاء على أحد المهاجمين خلال تبادل إطلاق النار، مشيرة إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم وشنت عملية تمشيط مكثفة للبحث عن بقية المهاجمين الذين فروا من الموقع.

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13:05ت م

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