السعودية اليوم / وزارة التعليم تطلق ورشاً عن بُعد لتطوير مسارات ومقررات التعليم الثانوي



الرياض 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

أطلقت وزارة التعليم حزمة من الورش عن بُعد لتطوير المسارات والخطط الدراسية للتعليم الثانوي؛ بهدف إشراك المجتمع التعليمي في عملية التطوير، والتعرّف على آراء العاملين ومقترحاتهم وتطويرها، بما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية للبرنامج التنفيذي للمسارات والأكاديميات.

وتتضمن الورش تطوير منظومة التقويم للمرحلة الثانوية، بما يضمن نجاح العملية التعليمية بشكلٍ غير تقليدي، بالإضافة إلى تحديد العوامل والمسؤوليات التي ستشجع المجتمع التعليمي لدعم تطوير المرحلة الثانوية، حيث يشارك في هذه الورش (150) مشاركاً من المعلمين، وقادة المدارس، والمشرفين من إدارات التعليم في جدة، والرياض، والشرقية.

وتأتي هذه الورش ضمن خطة متكاملة لإشراك المستهدفين والمعنيين في مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية، ضمن عمليات تخطيط وتنفيذ المشروع منذ البداية، وبما يضمن التنفيذ وفق معطيات تنطلق من الميدان التربوي.

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12:53ت م

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