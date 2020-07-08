

جدة 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليه 2020 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمقر الأمانة بجدة اليوم ، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة الذي قدم أوراق اعتماده مندوباً لبلاده لدى المنظمة .

وأعرب الدكتور العثيمين عن تمنياته بالتوفيق للمندوب الموريتاني ، مؤكداً حرص المنظمة على تعزيز العلاقات الثنائية مع موريتانيا.

// انتهى //

12:41ت م

0066





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لموريتانيا لدى المنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.