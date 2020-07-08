الصحة العالمية عن كورونا: أخذ سكان العالم رهائن

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، إن انتشار فيروس كورونا يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد.

وأضاف “إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقراً على الصعيد العالمي، فالواقع أن بعض الدول أحرزت تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع”.

وذكر غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي بأن 11.4 مليون إصابة بكورونا سجلت في العالم، إضافة إلى أكثر من 535 ألف وفاة.

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وتابع: “نحن جميعاً معرضون”، معتبراً أن الفيروس أخذ “سكان العالم رهائن”.

وقال “لم نر شيئاً من هذا القبيل منذ 1918” في إشارة إلى وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي أودى بعشرات ملايين الأشخاص حول العالم، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأكد، مجدداً، أن “الوحدة الوطنية والتضامن العالمي ضروريان، ومن دونهما لن نتمكن من محاربة الفيروس”.

وفي وقت ثبتت الثلاثاء إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي لطالما قلّل من شأن الوباء، ذكر غيبريسوس بأنه “ليس هناك بلد محصن، ليس هناك بلد بمنأى (من الفيروس)، ولا يمكن لأي شخص أن يكون بمنأى” من الوباء.

وبدوره، قال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين “أغنياء أو فقراء، نحن جميعاً معرضون على حد سواء” للإصابة بالفيروس متمنياً للرئيس البرازيلي “الشفاء العاجل”.

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