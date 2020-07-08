- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الصحة العالمية عن كورونا: أخذ سكان العالم رهائن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة العالمية عن كورونا: أخذ سكان العالم رهائن
العالم سجل 11.4 مليون إصابة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، إن انتشار فيروس كورونا يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد.
وأضاف “إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقراً على الصعيد العالمي، فالواقع أن بعض الدول أحرزت تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع”.
وذكر غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي بأن 11.4 مليون إصابة بكورونا سجلت في العالم، إضافة إلى أكثر من 535 ألف وفاة.
وتابع: “نحن جميعاً معرضون”، معتبراً أن الفيروس أخذ “سكان العالم رهائن”.
وقال “لم نر شيئاً من هذا القبيل منذ 1918” في إشارة إلى وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي أودى بعشرات ملايين الأشخاص حول العالم، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وأكد، مجدداً، أن “الوحدة الوطنية والتضامن العالمي ضروريان، ومن دونهما لن نتمكن من محاربة الفيروس”.
وفي وقت ثبتت الثلاثاء إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي لطالما قلّل من شأن الوباء، ذكر غيبريسوس بأنه “ليس هناك بلد محصن، ليس هناك بلد بمنأى (من الفيروس)، ولا يمكن لأي شخص أن يكون بمنأى” من الوباء.
وبدوره، قال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين “أغنياء أو فقراء، نحن جميعاً معرضون على حد سواء” للإصابة بالفيروس متمنياً للرئيس البرازيلي “الشفاء العاجل”.جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية عن كورونا: أخذ سكان العالم رهائن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.