السعودية | “الاتصالات” السعودية تنتهي من فحص سجلات “فودافون مصر” منتصف يوليو الجاري

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قالت صحيفة مصرية بأن شركة الاتصالات السعودية STC ستنتهي من عملية إتمام الفحص النافي للجهالة لشركة فودافون مصر لشراء 55% من أسهمها المملوكة لمجموعة فودافون البريطانية العملاقة في منتصف الشهر الجاري.

وقال مصدر مسئول في تصريح لصحيفة “الشروق” المصرية نشرته اليوم إن شركة الاتصالات السعودية أمامها عدة خيارات حتى يوم 15 يوليو الحالي، إما تقديم العرض أو طلب التأجيل لمدة أخرى أو إنهاء الصفقة بعدم الشراء.

وأشار المصدر إلى أن شركة فودافون العالمية أمامها أيضًا عدة خيارات، منها قبول العرض أو رفضه أو الموافقة على مد فترة الفحص في حالة إذا طلبت الشركة السعودية ذلك.

وأضاف المصدر أنه في حال قبول مجموعة فودافون العالمية العرض الذي ستتقدم به شركة الاتصالات السعودية ستقدم عرض للشراء، موضحًا أن الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك 45% من أسهم فودافون مصر سيكون لديها هي الأخرى عدة خيارات إما بيع حصتها أو البقاء بها أو شراء كامل الحصة وفي هذه الحالة سيتم العرض على الرقابة الإدارية لإقرار الصفقة.