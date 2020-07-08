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مقتل شرطيين إثر انفجار قنبلة في مقديشو

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قال شهود إن شرطيين قتلا وأصيب مدنيان بجروح في انفجار قنبلة في مقديشو اليوم الأربعاء. وأضافوا أن الشرطة طوقت المنطقة لكنهم تمكنوا من رؤية عربة وقد لحقت بها أضرار بفعل التفجير.

ولم ترد الشرطة على الفور على طلبات للتعليق على التفجير الذي وقع في حي هودان.

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