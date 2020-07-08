شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عند شعورك بأعراض كورونا إذهب إلى عيادات تطمن والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة ، تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون حجز مباشر، ويُستقبل في المركز الصحي بدون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة ،وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع .
وقد أتاحت الصحة خدمة معرفة أماكن عيادات " تطمن " عبر موقعها الإلكتروني، ووفرت الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن"، مشيرةً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع إلى الموقع: s.moh.gov.sa/clinic .
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