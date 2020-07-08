عقوبات صينية على مسؤولين أمريكيين بسبب "التيبت" المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/7/8 12:32 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/7/8 12:32 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات بحق مسؤولين أمريكيين، ردا على موقف مماثل لواشنطن بشأن منطقة "التبت". وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين إن بلاده قررت فرض قيود على منح تأشيرات دخول لمسؤولين أمريكيين "أساؤوا التصرف بما يتعلق بالتيبت". وأضاف "الصين لن تسمح بأي تدخل أجنبي في شؤون التبت". ويأتي موقف الصين غداة إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فرض بلاده قيودا على تأشيرات دخول مسؤولين صينيين "أصروا على البقاء منخرطين بشكل كبير في صياغة أو تنفيذ السياسات المتعلقة بدخول الأجانب إلى مناطق التبت".

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