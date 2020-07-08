وزير الدفاع الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا المزيد

أُعلن اليوم الأربعاء عن دخول وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الحجر الصحي، بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "جانتس دخل إلى الحجر الصحي بعد اختلاطه بمريض بالفيروس".

ولم تدل وزارة الدفاع الإسرائيلية بمزيد من التفاصيل عن الحادثة.

والأيام الماضية، شهدت إسرائيل ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس، ما دفع الكثير من المسؤولين إلى اعتبار أن البلاد دخلت في الموجة الثانية من الوباء.

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ووفق أرقام حديثة أعلنت عنها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بلغ عدد مصابي كورونا في البلاد، 32714 حالة بينهم 343 حالة وفاة.

ومن بين إجمالي الإصابات يوجد 82 وصفت حالتهم متوسطة، و 107 خطيرة، و 36 وضعوا على جهاز التنفس الاصطناعي.

وخلال الفترة الماضية، دخل العديد من القادة العسكريين الإسرائيليين إلى الحجر الصحي بعد مخالطتهم مصابين بالفيروس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 513 من جنوده مصابون بالفيروس.